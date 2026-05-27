Acidente entre carro e moto deixa vítima com fratura exposta em Apucarana

Um acidente envolvendo uma motocicleta Honda Titan 160 e um veículo Fiat Palio deixou uma pessoa ferida na noite desta quarta-feira (27), em Apucarana (PR). A colisão foi registrada no cruzamento da Avenida Minas Gerais com a Avenida Curitiba.

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Devido ao impacto da batida, o motociclista de 44 anos sofreu uma fratura exposta na perna, mas estava consciente e orientada. O atendimento inicial no local da ocorrência foi realizado em conjunto por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).

Após receber os primeiros socorros, o paciente foi encaminhado para avaliação e tratamento médico no Hospital da Providência. O condutor do carro não sofreu ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para registrar o boletim de acidente e auxiliar na orientação do trânsito na região.

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Foto: Gabriela Jacuboski Foto: Gabriela Jacuboski



