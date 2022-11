Acidente entre carro e moto deixa uma mulher ferida em Apucarana

Da Redação

Acidente foi registrado na Avenida Aviação nesta segunda-feira (21)

Uma mulher ficou ferida após acidente entre um carro e uma moto, na tarde desta segunda-feira (21), em Apucarana, norte do Paraná. A colisão ocorreu na Avenida Aviação, na Vila Schimidt.

Conforme informações dos socorristas, a mulher que ocupava a moto ficou ferida e precisou receber atendimento médico. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou os primeiros socorros.

Ela sofreu algumas contusões nos braços e nas pernas, foi imobilizada e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

OUTRO ACIDENTE

No domingo (20), um homem perdeu o controle do veículo que dirigia um Ford/Focus, e atingiu um ponto de ônibus. O acidente aconteceu na Avenida Minas Gerais, na Vila Nova, em Apucarana.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender o acidente de trânsito, quando chegou no local uma testemunha informou à PM, que estavam no veículo o motorista e uma passageira e que após a batida outro carro teria parado próximo a eles, que entraram no veículo e saíram tomando sentido ignorado.

