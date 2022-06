Acidente entre carro e moto deixa um ferido no centro de Apucarana

Da Redação

Mais um acidente foi registrado em Apucarana nesta segunda-feira (13). A colisão aconteceu no começo da tarde, por volta das 12h, entre as Ruas Clóvis da Fonseca e Gastão Vidigal, no centro do município. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada.

O jovem que conduzia a motocicleta sofreu ferimentos leves e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista do carro, modelo Corola, ficou no local.

Testemunhas contaram que, a princípio, o carro teria cruzado a preferencial, que o condutor estava na Clóvis da Fonseca e o motociclista descia a Gastão Vidigal, ambos em velocidade reduzida. As reais causas da colisão serão apuradas.

O carro ficou com a porta lateral amassada, mas o motorista não se feriu. Esse é o segundo acidente registrado em Apucarana. Por volta das 11h10, uma idosa, de 83 anos, que atravessa a Avenida Munhoz da Rocha foi atropelada.

Socorristas do Samu e também dos Bombeiros atenderam a ocorrência e ela foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). fonte: TNOnline