Acidente entre carro e moto deixa três feridos no centro de Apucarana

Pelo menos três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança, após acidente entre um carro e uma moto na tarde desta terça-feira (11), no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua Guarapuava, no centro de Apucarana, norte do Paraná.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um Ford Ecosport, onde estava a criança, e uma motocicleta Honda CG Titan conduzida por um homem que era acompanhado pela filha de 13 anos.

Após a colisão que ocorreu no cruzamento, a criança que não teve a idade informada foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para receber atendimento médico.

O condutor da moto foi atendido pelo Samu e encaminhado ao Hospital da Providência bem como a adolescente que foi atendida pelos bombeiros e também encaminhada ao hospital junto com o pai. A causa do acidente deve ser apurada.

