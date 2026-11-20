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Vítima sofreu um corte no membro esquerdo e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Uma jovem de 20 anos ficou ferida em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (20), na Rua Benevides Mesquita, localizada no bairro Jardim das Flores, em Apucarana (PR). A colisão envolveu um carro modelo Montana e uma motocicleta Start 160.

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Após sofrer um ferimento na perna esquerda, a vítima recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) ainda no local da batida.

Na sequência, ela foi estabilizada e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para atendimento. A Polícia Militar (PM) também foi acionada e registrou a ocorrência.

