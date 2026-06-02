Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido em Apucarana
Batida ocorreu no cruzamento das ruas Francisco de Mesquita Gomes e Rafael Sorpile; vítima sofreu escoriações leves e recusou ida ao hospital
Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem ferido na noite desta terça-feira (2), no bairro Jardim Marissol, em Apucarana (PR). A colisão foi registrada no cruzamento da Rua Francisco de Mesquita Gomes com a Rua Rafael Sorpile e mobilizou as equipes de socorro da cidade.
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De acordo com as informações apuradas no local, a batida envolveu um veículo da Fiat e uma motocicleta Honda CG 125 Fan. O automóvel era conduzido por um jovem de 22 anos, que não sofreu nenhum tipo de ferimento e permaneceu no local da ocorrência.
Já o motociclista caiu após o impacto e sofreu ferimentos nos joelhos e na mão esquerda. Apesar das lesões, ele estava consciente e orientado durante a chegada do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e optou por recusar o encaminhamento médico ao hospital.