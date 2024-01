Acidente entre carro e moto deixa mãe e filho feridos em Apucarana

Uma mulher de 32 anos e o filho dela de 18 anos ficaram feridos após um acidente entre um carro e uma moto, na tarde desta quarta-feira (10), em Apucarana, no norte do Paraná. As vítimas estavam na motocicleta e seguiam pela Rua Valdomiro Serediuk, quando se envolveram em uma colisão com um Ford Ka, no cruzamento com a Rua Washington Luís, no Jardim Trabalhista.

A moto era conduzida pelo jovem e a mãe dele estava na garupa. Ambos sofreram ferimentos considerados leves, como escoriações e contusões, foram atendidos por socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista do carro saiu ileso. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.

