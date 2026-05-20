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APUCARANA

Acidente entre carro e moto deixa jovem de 27 anos ferida na Avenida Paraná

Colisão foi registrada na manhã desta quarta-feira (20), por volta das 9h, no centro de Apucarana

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 09:47:40 Editado em 20.05.2026, 09:47:31
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Acidente entre carro e moto deixa jovem de 27 anos ferida na Avenida Paraná
Autor Acidente foi registrado na Avenida Paraná, em Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline

Uma motociclista de 27 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito e colidir contra um carro na manhã desta quarta-feira (20), por volta das 9 horas, na Avenida Paraná, na região central de Apucarana (PR). A batida mobilizou uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

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O Sargento Salustiano, do Corpo de Bombeiros, informou que a vítima estava consciente e orientada durante o atendimento. "Ela queixa mais de umas dores na mão, porque ela apresenta uns ralados na região do dedo. Na queda ela acabou acertando o capacete contra o solo, e ela estava reclamando de uma dor de cabeça", detalhou o bombeiro.

A motociclista foi encaminhada pela ambulância do Siate à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. O Ford Fiesta era conduzido por uma motorista que não sofreu ferimentos.


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    Foto: Autor: Lis Kato/TNOnline
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    Foto: Autor: Lis Kato/TNOnline

A Polícia Militar (PM) foi acionada e deve apurar as causas da colisão.

Avenida Paraná

A mesma avenida registrou um outro acidente na manhã de segunda-feira (18), quando dois carros colidiram no cruzamento com a Rua Doutor Munhoz da Rocha. Um dos veículos acabou invadindo a calçada e atropelando uma pedestre, que foi socorrida pelos bombeiros e levada à UPA.

"É importante os motoristas ficarem um pouco mais atentos ao deslocarem para o centro, principalmente em horário de pico para evitar esse tipo de situação", alertou o Sargento Salustiano.

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