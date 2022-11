Acidente entre carro e moto deixa jovem de 23 anos ferido em Apucarana

Da Redação

Um jovem motociclista, de 23 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente na BR-369 em Apucarana, próximo do Posto Catarina, na tarde O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atenderam a ocorrência.

O rapaz da moto foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O jovem sofreu uma contusão no pé direito e escoriações pelo corpo. Ferimentos considerados leves.

Os envolvidos no acidente seguiam pelo mesmo sentido, na BR-369 e ao acessarem o retorno para Apucarana, aconteceu a batida e o motociclista ainda sofreu uma queda.

O motorista do carro não ficou ferido. No Vale do Ivaí, um gravíssimo acidente provocou a morte de quatro pessoas, da mesma família. A colisão aconteceu na PR-466 em Manoel Ribas. Duas crianças e os pais morreram na hora.

