Acidente entre carro e moto deixa homem ferido em Apucarana

Um homem de 37 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde deste domingo (13), em Apucarana, no norte do Paraná. Conforme informações divulgadas no Sistema de Estatísticas de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu no cruzamento da Rua Rosa Estábile com a Rua Ouro Branco, na Vila Santa Rosa.

A vítima pilotava uma moto Honda CG 125, cor azul quando colidiu contra um Volkswagen SpaceFox. O motociclista sofreu ferimentos considerados leves e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Já o outro motorista saiu ileso. As causas do acidente devem ser apuradas.

Na sexta-feira, outro acidente envolvendo carro e moto foi registrado na cidade. Uma motociclista foi atingida por um carro durante uma conversão e ficou ferida no cruzamento das ruas Quintino Bocaiúva e Ouro Branco, na Vila Agari, próximo ao Colégio Canadá.

A vítima, de 30 anos, foi atendida por uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os socorristas informaram que a mulher sofreu uma luxação em uma das pernas.

