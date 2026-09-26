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COLISÃO

Acidente entre carro e moto deixa ferido e gera princípio de confusão entre populares em Apucarana

Colisão ocorreu no cruzamento das ruas dos Agricultores e dos Lavradores. Durante o resgate, bombeiros precisaram intervir para acalmar os ânimos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente entre carro e moto deixa ferido e gera princípio de confusão entre populares em Apucarana
Autor A colisão aconteceu no cruzamento da Rua dos Agricultores com a Rua dos Lavradores - Foto: TNOnline

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo Chevrolet Corsa e uma motocicleta Honda Fan deixou um motociclista ferido na noite deste sábado (26), no município de Apucarana. A colisão foi registrada no cruzamento da Rua dos Agricultores com a Rua dos Lavradores, no bairro Colônia dos Novos Produtores. O caso mobilizou socorristas e chamou a atenção dos moradores, gerando uma grande aglomeração.

-LEIA MAIS: Tombamento de carreta provoca lentidão no trânsito entre Marilândia e Califórnia

O condutor da motocicleta sofreu uma lesão na perna em decorrência do impacto. Ele recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, após ser estabilizado no local, foi encaminhado para atendimento médico no Hospital da Providência. O motorista do carro, um idoso de 75 anos, bateu a cabeça contra o para-brisa do automóvel. Ele chegou a ser avaliado pelos socorristas do Siate, do Corpo de Bombeiros, mas recusou o encaminhamento hospitalar e foi liberado.

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Além do atendimento às vítimas, a ocorrência exigiu a intervenção das autoridades de resgate para manter a ordem. O acidente atraiu diversos curiosos, resultando em um princípio de confusão entre os populares que acompanhavam os trabalhos das equipes de socorro. Os bombeiros militares que atuavam na ocorrência precisaram intervir para separar o desentendimento e apaziguar os ânimos, garantindo a segurança necessária para a conclusão do atendimento. Após a saída dos bombeiros a Polícia Militar esteve no local.

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