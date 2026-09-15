Acidente entre carro e caminhões deixa vítima em estado grave e bloqueia rodovia em Apucarana

Batida ocorreu próximo ao acesso da Vila Reis, na BR-376, em trecho de afunilamento de pista

Um motorista ficou gravemente ferido após o carro que conduzia colidir com dois caminhões na noite desta terça-feira (15), em Apucarana (PR). O acidente aconteceu sob o viaduto que passa a linha férrea, em um trecho da rodovia onde a pista duplicada termina e passa a operar em mão simples, na BR-376, próximo ao acesso da Vila Reis.

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A vítima, que ficou encarcerada, era a única ocupante de um Chevrolet Corsa. Ela foi atendida ainda no local pelas equipes de socorro e encaminhada ao Hospital da Providência para receber atendimento médico. Os dois caminhoneiros envolvidos na colisão não se feriram.

Devido à gravidade da ocorrência e à necessidade de atuação das equipes de resgate, a rodovia precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos. O bloqueio provocou congestionamento e longas filas, afetando tanto o acesso a Apucarana quanto o fluxo de veículos no sentido Curitiba.

Foto: Louan Brasileiro/TNOnline Foto: Louan Brasileiro/TNOnline

Uma grande operação foi mobilizada para atender a ocorrência, com participação da equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros, por meio do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de equipes da concessionária responsável pelo trecho.

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O acidente ocorreu justamente no ponto em que a rodovia deixa de ser duplicada e os veículos precisam acessar a pista simples sob o viaduto. A configuração do trecho é alvo de reclamações frequentes de motoristas e já esteve relacionada a outras colisões semelhantes.

As circunstâncias e a dinâmica exata do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.