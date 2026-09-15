Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
VILA REIS

Acidente entre carro e caminhões deixa vítima em estado grave e bloqueia rodovia em Apucarana

Batida ocorreu próximo ao acesso da Vila Reis, na BR-376, em trecho de afunilamento de pista

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Acidente entre carro e caminhões deixa vítima em estado grave e bloqueia rodovia em Apucarana
Autor Colisão aconteceu na noite desta terça-feira (15) - Foto: Louan Brasileiro/TNOnline

Um motorista ficou gravemente ferido após o carro que conduzia colidir com dois caminhões na noite desta terça-feira (15), em Apucarana (PR). O acidente aconteceu sob o viaduto que passa a linha férrea, em um trecho da rodovia onde a pista duplicada termina e passa a operar em mão simples, na BR-376, próximo ao acesso da Vila Reis.

LEIA MAIS: Mais de 23 mil pessoas são afetadas pelas chuvas no Paraná; 10 municípios estão em situação de emergência

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A vítima, que ficou encarcerada, era a única ocupante de um Chevrolet Corsa. Ela foi atendida ainda no local pelas equipes de socorro e encaminhada ao Hospital da Providência para receber atendimento médico. Os dois caminhoneiros envolvidos na colisão não se feriram.

Devido à gravidade da ocorrência e à necessidade de atuação das equipes de resgate, a rodovia precisou ser totalmente interditada nos dois sentidos. O bloqueio provocou congestionamento e longas filas, afetando tanto o acesso a Apucarana quanto o fluxo de veículos no sentido Curitiba.

Acidente entre carro e caminhões deixa vítima em estado grave e bloqueia rodovia em Apucarana
AutorFoto: Louan Brasileiro/TNOnline

Uma grande operação foi mobilizada para atender a ocorrência, com participação da equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros, por meio do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e de equipes da concessionária responsável pelo trecho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O acidente ocorreu justamente no ponto em que a rodovia deixa de ser duplicada e os veículos precisam acessar a pista simples sob o viaduto. A configuração do trecho é alvo de reclamações frequentes de motoristas e já esteve relacionada a outras colisões semelhantes.

As circunstâncias e a dinâmica exata do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente Apucarana BR 376 motorista ferido Rodovia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV