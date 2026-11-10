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VILA NOVA

Acidente entre carro e bicicleta mobiliza Corpo de Bombeiros em Apucarana

Batida ocorreu na Rua Aviação, no bairro Vila Nova, na noite desta terça-feira (10)

Escrito por Da Redação
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Acidente entre carro e bicicleta mobiliza Corpo de Bombeiros em Apucarana
Autor Vítima assinou termo de recusa - Foto: TNOnline/Foto ilustrativa

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma bicicleta mobilizou equipes de socorro na noite desta terça-feira (10), no bairro Vila Nova, em Apucarana (PR). A colisão foi registrada na Rua Aviação.

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Apesar do susto provocado pela batida, o condutor da bicicleta não sofreu ferimentos. Socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, chegaram a ser acionados e compareceram ao endereço para prestar os primeiros socorros.

No entanto, após ser avaliada pela equipe, a vítima constatou estar bem e dispensou a necessidade de maiores cuidados médicos. O ciclista assinou o termo de recusa de encaminhamento hospitalar e foi liberado no próprio local da ocorrência. As circunstâncias que levaram à colisão entre a bicicleta e o automóvel não foram informadas.

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acidente de transito Apucarana atendimento de emergência ciclistas Corpo de Bombeiros Segurança Viária
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