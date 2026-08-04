Acidente entre caminhões mobiliza equipes de socorro na BR-376 em Apucarana

Colisão aconteceu no trevo que dá acesso à Rodovia do Milho; ambulâncias da Motiva Paraná e Corpo de Bombeiros foram ao local

Um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões foi registrado na manhã desta terça-feira (4), por volta das 7h10, na altura do quilômetro 231 da BR-376, em Apucarana. A colisão aconteceu no trevo que dá acesso à Rodovia do Milho, nas proximidades do Distrito de Pirapó.

-LEIA MAIS: Idoso é amarrado em roubo a sítio de Apucarana; dupla estava armada e levou carro

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo informações apuradas pela reportagem no local, os dois caminhoneiros, de 42 e 46 anos, não precisaram de encaminhamento médico. O acidente mobilizou ambulâncias da Motiva Paraná, concessionária que administra o trecho, e do Corpo de Bombeiros.





Foto: Adry Freitas/TNOnline Foto: Adry Freitas/TNOnline

A batida ocorreu no sentido de Cambira a Apucarana. O motorista de um dos caminhões informou à reportagem que é morador de São Paulo e iria realizar o descarregamento da carga em um curtume na Cidade Alta. O outro condutor é do Rio de Janeiro e tinha Curitiba como destino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O trânsito naquele trecho ficou bastante lento durante o atendimento ao acidente e a equipe da Motiva controlou o tráfego de veículos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada e deve apurar as causas do acidente.





Foto: Adry Freitas/TNOnline Foto: Adry Freitas/TNOnline





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fila de veículos se formou no trecho do acidente - Foto: Adriany Freitas/TNonline Fila de veículos se formou no trecho do acidente - Foto: Adriany Freitas/TNonline



