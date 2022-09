Acidente entre caminhão e moto em Apucarana provoca uma morte; VEJA

Da Redação

Um grave acidente envolvendo um caminhão e uma moto provocou a morte de uma pessoa. A colisão aconteceu no começo da noite desta terça-feira (6), próximo ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, na BR-376, em Apucarana. Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados.

Conforme apurou a reportagem, que foi até o local, o caminhão e a moto seguiam sentido Califórnia. O veículo de carga estava na pista da esquerda, porém, o motociclista ao fazer uma ultrapassagem, atingiu a lateral do caminhão.

Após atingir o caminhão, com placas de Jardim Alegre, o motociclista caiu no canteiro central da rodovia. O socorro foi para o local, mas o homem, de 32 anos, morador de Califórnia, morreu na hora.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo. O Instituto de Criminalística e a Polícia Civil atenderam a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai apurar as causas da batida.

Por causa do acidente, parte da pista foi interditada.









