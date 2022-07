Acidente em rotatória de Apucarana deixa uma pessoa ferida

Da Redação

Uma colisão entre carro e moto foi registrada no começo da tarde desta terça-feira (5), em Apucarana. O acidente aconteceu na rotatória localizada no Bairro da Igrejinha, em frente ao Super Muffato. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

Conforme os socorristas, o motociclista, de 30 anos, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois estava com dores no ombro. O motorista do carro não ficou ferido.

Testemunhas contaram que o motociclista já estava na rotatória quando foi atingido pelo carro. As causas do acidente serão apuradas.

Como Trafegar em uma Rotatória?

Dicas

Regra geral importante: Se estiver "dentro" do círculo, você tem a preferência. Pode haver faixas para os pedestres - são localizadas nas entradas da rotatória. Sempre atravesse nas faixas designadas. Nunca atravesse para a ilha central! Há uma seção elevada do pavimento ao longo da parte central da rotatória, geralmente pintada de vermelho. É a proteção para caminhões. Sua finalidade é oferecer mais espaço para as rodas traseiras de caminhões grandes, ao fazerem a curva e não deve ser usada por veículos menores.

Entenda:

As rotatórias estão mudando nossa maneira de dirigir. Em algumas partes do mundo, eram incomuns. Agora, estão sendo cada vez mais usadas, pois diminuem congestionamentos, têm custo operacional mais baixo, reduzem acidentes em quase metade e gastam menos energia do que os cruzamentos tradicionais, operados com semáforos.

Trafegando em uma rotatória de via única

Reduza a velocidade ao se aproximar da rotatória. Neste ponto, deve haver uma placa de "Rotatória à Frente", seguida por uma placa de "Pare". A velocidade recomendada normalmente é entre 15 e 20 mph (24 e 32 km/h).

Olhe para a sua esquerda antes de entrar na rotatória e pare, se houver tráfego. Os veículos que já estão na rotatória têm a preferência. Não entre, a menos que tenha um intervalo seguro. Se não houver veículos na rotatória, pode entrar sem parar.

Faixas de pedestres são posicionadas a distâncias equivalentes a um ou dois carros antes da rotatória. Pare se houver pedestres na faixa ou prestes a pisar nela.

Quando houver um intervalo seguro no trânsito, entre na rotatória. Mantenha a velocidade baixa quando passar por ela e prossiga até a sua saída.

Acione sua seta ao se aproximar da saída desejada. Isso informará aos outros motoristas que você pretende sair da rotatória e evitará confusão.

Ao sair da rotatória, pare somente para pedestres que estejam na faixa de pedestres ou para veículos de emergência. Lembre-se de que os motoristas na rotatória têm a preferência. A menos que um pedestre esteja atravessando na faixa ou que um veículo de emergência, como uma ambulância, esteja entrando ou saindo da rotatória, prossiga até a saída, sem parar ou reduzir a velocidade.

Se um veículo de emergência estiver prestes a entrar ou já estiver na rotatória, "não pare" na rotatória. Ao invés disso, saia em direção ao seu destino original e então encoste o veículo.

Trafegando em uma rotatória de vias múltiplas

Lembre-se de parar para as "duas" vias de trânsito em uma rotatória de vias múltiplas. Se sabe que vai virar à direita e, assim, está na pista da direita, mas observar um veículo na pista da esquerda, espere que esse veículo passe antes de entrar na rotatória. Apesar de errado, o carro pode passar para a sua pista quando você estiver entrando na rotatória e causar um acidente.

Escolha em que pista entrar com base na direção em que pretende sair. Em rotatórias de vias múltiplas, que costumam ter três ou mais saídas possíveis, a pista em que você opta por trafegar é definida pelo tipo de curva que pretende fazer:

Ocupe a "pista da esquerda" se decidir virar à esquerda, fazer o retorno ou seguir reto. Ocupe a "pista da direita" se decidir virar à direita ou seguir reto. Procure por placas ou sinais que indiquem os movimentos permitidos para cada pista. Essas placas ou sinais costumam estar localizados acima ou ao longo da estrada ou como setas pintadas no próprio pavimento.

Nunca trafegue perto de, ou tente ultrapassar, um veículo grande ou caminhão em uma rotatória de vias múltiplas. Caminhões grandes possuem raio de curva maior, o que faz deles um dos obstáculos mais perigosos em uma rotatória. Sempre dê a eles bastante espaço, permanecendo atrás e um pouco mais afastado do que normalmente faria com veículos de passageiros.

Permaneça sempre na sua pista. Nunca troque de pista em uma rotatória de vias múltiplas.

Jamais pare no meio de uma rotatória. Uma rotatória é como um cruzamento, onde o trânsito flui de forma contínua. Parar no meio de uma rotatória causa congestionamento e aumenta a probabilidade de acidentes.

Trafegando em uma rotatória como ciclista. Se você estiver de bicicleta em uma rotatória, tem duas opções:

Entre na rotatória como se estivesse de carro. Permaneça centralizado em sua pista, para ficar mais visível e evitar ser fechado por outros veículos. Se não estiver à vontade andando de bicicleta na rotatória, saia da pista e use a faixa de pedestres.



Trafegando em uma rotatória como pedestre. Se pretende atravessar a rotatória como pedestre, siga esses passos:

Olhe para sua esquerda e atravesse quando houver um intervalo seguro no trânsito. Pare quando chegar à ilha da rotatória. Olhe para sua direita e atravesse quando houver um intervalo seguro no trânsito.

