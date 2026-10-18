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Acidente em cruzamento deixa duas vítimas feridas na tarde deste domingo em Apucarana

Vítimas de 44 e 62 anos foram socorridas conscientes e encaminhadas à UPA; uma delas apresentava suspeita de fratura na perna

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Acidente em cruzamento deixa duas vítimas feridas na tarde deste domingo em Apucarana
Autor Foto: Gaby Campos/ TNOnline

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos deixou duas mulheres, de 44 e 62 anos, feridas na tarde deste domingo (18), em Apucarana. A colisão foi registrada no cruzamento das ruas Aquiles e Capistrano de Abreu, na região da Vila Shangri-lá.

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Com o impacto da batida, as ocupantes precisaram de atendimento. O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos as vítimas, que foram encontradas pelas equipes de socorro já fora dos automóveis, conscientes e orientadas.

A vítima de 44 anos apresentava suspeita de fratura no membro inferior direito. Após os primeiros socorros no local do acidente, ambas as mulheres foram estabilizadas e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município para avaliação e tratamento médico.

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