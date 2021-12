Da Redação

Acidente em bairro de Apucarana deixa motociclista ferido

Um motociclista, de 38 anos, ficou ferido após acidente no Parque Bela Vista em Apucarana na tarde desta quarta-feira (8). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foi chamado por volta das 16h50. A colisão envolveu um carro e aconteceu no entroncamento das Ruas Deolindo Massambani e Rua Aldo Marcachini.

O motociclista contou que seguia pela Rua Deolindo Massambani e ao fazer uma curva para entrar no bairro, bateu contra um carro modelo Vectra. Conforme os socorristas do Samu, o ferido foi levado para o Hospital da Providência com suspeita de fratura no braço.

As causas do acidente serão apuradas.

