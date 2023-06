Acidente em bairro de Apucarana deixa feridos e mobiliza ambulâncias

Um acidente de trânsito entre dois carros, registrado na tarde desta sexta-feira (2), deixou duas pessoas feridas no cruzamento das ruas João Antônio Braga Cortês e Professor João Cândido Ferreira, no Jardim São Pedro, em Apucarana, no norte do Paraná.

Segundo testemunhas, o motorista de uma Saveiro, de 62 anos, teria cruzado a preferencial, pela Prof. João Cândido, e colidiu com um Astra.

O condutor do Astra, de 43 anos, foi socorrido por uma ambulância do Siate do Corpo de Bombeiros. A passageira da Saveiro, de 59 anos, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As duas vítimas sofreram ferimentos considerados leves e foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), segundo os socorristas. O motorista da Saveiro não ficou ferido e recusou atendimento médico.

Uma equipe da Polícia Militar foi ao local e registrou um boletim de acidente.

