Acidente em avenida de Apucarana deixa um ferido

Da Redação

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, foram chamados para atender um acidente na Avenida Governador Roberto da Silveira, em Apucarana. A colisão entre carro e moto aconteceu por volta das 11h10 desta segunda-feira (11).

Conforme os socorristas, o homem, de 31 anos, que estava na moto sofreu ferimentos leves e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento, UPA.

O motorista do carro, um Gol, não ficou ferido. As causas do acidente serão apuradas, a princípio, de acordo com testemunhas, os dois seguiam pelo mesmo sentido e aconteceu a colisão.