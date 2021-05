Acidente é registrado na entrada do Núcleo João Paulo; vídeo

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Na manhã desta quarta-feira (7), foi registrado mais um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. A colisão ocorreu próximo à entrada do Núcleo Habitacional João Paulo, em Apucarana.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana, foi acionada e prestou os primeiros socorros ao motociclista, que sofreu apenas escoriações.

De acordo com informações de uma testemunha, o condutor da moto sofreu ferimentos leves e foi atendido pela equipe do Samu. Profissionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estiveram no local para realizar os procedimentos cabíveis.

Assista ao vídeo: