Acidente é registrado na BR-369 em Apucarana; Veja

Um acidente foi registrado no final da manhã desta sexta-feira (16), na BR-369, em Apucarana. Um Cruze caiu em uma canaleta e bateu em uma placa após desviar de uma carreta.

Segundo o motorista do carro, o caminhão começou a fechar ele na pista e rapidamente resolveu virar para a caneleta para não ser atingido.

O Siate do Corpo de Bombeiros esteve no local, mas ninguém ficou ferido. No carro estava um casal de idosos.