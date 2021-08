Da Redação

Um acidente de trânsito foi registrado no começo da manhã desta quinta-feira (7), na Rua Nagib Daher, com a Rua Miguel Simião, área central de Apucarana. Conforme informações, o tráfego de carros na região está complicado. A Polícia Militar já está no local.

A colisão envolveu dois veículos, um Peugeot 208 e um Citroen C3.

Assista ao vídeo:

Acidente é registrado na área central de Apucarana; vídeo - Vídeo por: Reprodução