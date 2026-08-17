Acidente deixa três feridos na Avenida Minas Gerais em Apucarana

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Um acidente entre dois carros deixou três pessoas feridas na tarde desta segunda-feira (17), na Avenida Minas Gerais, no prolongamento da BR-376, em Apucarana. O acidente ocorreu nas proximidades do acesso ao Núcleo Michel Soni, na saída para Curitiba, e envolveu um Chevrolet Onix e um Ford Ka.

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Entre os feridos estão dois ocupantes do Ford Ka e o motorista do Chevrolet Onix. As vítimas receberam os primeiros atendimentos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, sendo posteriormente encaminhadas para avaliação médica hospitalar.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) compareceu ao local para prestar apoio ao resgate, organizar o fluxo de veículos na região e registrar o boletim de ocorrência. As causas do acidente serão investigadas. A colisão teria ocorrido quando um dos veículos tentava acessar o Núcleo Michel Soni.





Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (17) - Foto: Gaby Campos/TNOnline Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (17) - Foto: Gaby Campos/TNOnline





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A batida atingiu violentamente a lateral do Ford Ka, que permaneceu parado no meio da pista. Uma passageira que ocupava o banco dianteiro do veículo sofreu o impacto direto e ficou presa nas ferragens. A equipe do Siate precisou cortar a porta do carro para resgatá-la.

"A deformação do veículo estava muito grande, pegou bem na lateral onde a senhora estava sentada, no banco dianteiro, e acabou prendendo ela dentro do veículo. Nós precisamos utilizar as nossas ferramentas para poder fazer a retirada dela de dentro do veículo", relatou o sargento André Zanlorenzi, do Corpo de Bombeiros.

No momento do resgate, a mulher encontrava-se inconsciente e em estado grave (código 3). O motorista do Ford Ka, de 64 anos, sofreu ferimentos moderados (código 2), mas permaneceu consciente e orientado durante o atendimento. O condutor do Chevrolet Onix teve lesões leves e caminhava pela pista, sendo também socorrido devido a um trauma na face.

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"A princípio, a vítima do sexo feminino estava inconsciente, e as equipes do Samu já estavam começando a fazer o atendimento. O motorista ainda estava consciente e orientado. As três vítimas foram encaminhadas para o Hospital da Providência", afirmou o sargento André.

A ocorrência mobilizou o Siate, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e contou com o auxílio inicial de uma equipe da Polícia Militar que transitava pelo local. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu o controle do tráfego na via de intenso movimento e confeccionou o boletim de ocorrência.





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Foto: Gaby Campos/TNOnline Foto: Gaby Campos/TNOnline



