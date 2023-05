Acidente deixa mulher ferida na Avenida Minas Gerais, em Apucarana

Da Redação

Siate do Corpo de Bombeiros foi ao local

Um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta, registrado na tarde desta quarta-feira (17), deixou uma mulher ferida na Avenida Minas Gerais, na região da Vila Nova, em Apucarana, no norte do Paraná.

A colisão aconteceu próximo ao Supermercado Econômico, segundo os socorristas do Siate dos Bombeiros, que foram ao local e atenderam a vítima, de 28 anos. Eles informaram que a motociclista foi encaminhada para o Hospital da Providência com uma suspeita de fratura na região da perna esquerda.

A polícia foi acionada e apura a causa do acidente.

