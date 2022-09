Acidente deixa motorista ferido em avenida de Apucarana

Da Redação

Um acidente registrado na Avenida Munhoz da Rocha esquina com a Rua Antônio José de Oliveira, na Barra Funda em Apucarana deixou uma pessoa ferida. A colisão aconteceu por volta das 17h45 desta terça-feira (6). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado.

Conforme apurou a reportagem do TNOnline, que esteve no local, o motorista do Gol estava na Rua Antônio José de Oliveira e ao cruzar, atingiu o veículo Montana. Agentes de Trânsito foram até o local que precisou ser interditado durante o socorro.

O motorista da Montana foi levado para o Hospital da Providência, com ferimentos moderados. O condutor do Gol, não ficou ferido, e disse que foi um momento de distração, que ao cruzar, não percebeu que o outro veículo se aproximava. As causas da batida serão apuradas.

