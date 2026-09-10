Acidente deixa motorista ferida em Apucarana; carro é apreendido pela PM

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) e do Samu na noite de quarta-feira (9), na Avenida Governador Roberto da Silveira, na região central de Apucarana. Uma motorista precisou de atendimento médico e teve o veículo recolhido pelas autoridades.

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A batida envolveu um Corsa prata e um Voyage branco. Durante o registro da ocorrência, os policiais constataram que a condutora de um dos automóveis estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida. Além da irregularidade no documento pessoal, o carro que ela dirigia possuía atrasos no pagamento do licenciamento.

Após a colisão, a mulher se queixou de dores na região da costela e no joelho. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e a equipe de socorristas prestou o atendimento médico no local. Devido às pendências financeiras, o veículo da condutora ferida foi guinchado e levado ao pátio da Polícia Militar.

A motorista do outro carro envolvido no acidente estava com a documentação em dia, tanto a pessoal quanto a do veículo. Ela não sofreu ferimentos e foi liberada pelos agentes logo após a checagem. A equipe de trânsito da PM finalizou a ocorrência com os registros necessários da batida.