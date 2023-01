Acidente deixa motociclista ferido na Rua José Marchiori nesta sexta

Da Redação

Um motociclista de 24 anos ficou ferido na manhã desta sexta-feira, 13, no cruzamento da Rua José Marchiori com a Rua Rosa Stábile, região da ligação entre o Jardim Paulista e o Jardim das Flores, em Apucarana. Ele sofreu uma suspeita de fratura na perna e foi encaminhado por socorristas ao Hospital da Providência.

Segundo o que apurou a reportagem no local, um veículo Fiat Uno vinha do Jardim das Flores e quando foi realizar a conversão para entrar na Rua José Marchiori, acabou atingindo o motociclista que vinha no sentido contrário.

O condutor da moto, de 24 anos, foi atendido por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital da Providência, com suspeita de fratura na perna. O motorista do carro permaneceu no local para prestar atendimento e não teve ferimentos.

