Acidente deixa idosa de 72 anos ferida na BR-376 em Apucarana

Uma idosa de 72 anos ficou ferida em acidente de trânsito na noite deste domingo (3) em Apucarana. Ela estava em um Toyota Corolla, que se envolveu em uma colisão com um caminhão em trecho da BR-376, no Parque Industrial Oeste, na saída para Maringá. A ocorrência foi atendida pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Incêndio em residência mobiliza equipes dos Bombeiros de Apucarana

No carro estavam mais três pessoas, que não ficaram feridas e foram liberadas no local, segundo o Corpo de Bombeiros.

continua após publicidade

Já a idosa foi encaminhada com dores na lombar para uma melhor avaliação no Hospital da Providência (HPA). O caminhoneiro não ficou ferido. As causas do acidente serão apuradas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local.

Foto por TNOnline Toyota Corolla envolvido no acidente

Siga o TNOnline no Google News