Acidente deixa homem e criança feridos entre Apucarana e Cambira

Um acidente envolvendo dois veículos ocupados por seis pessoas mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no final da noite desta sexta-feira (7) na BR-376, entre Apucarana e Cambira. Duas pessoas precisam ser encaminhadas ao Hospital da Providência, entre elas uma criança, e outras quatro recusaram atendimento.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Homem de 27 anos leva dez facadas em boate às margens da BR-369

O acidente envolveu um Honda Civic um Citroën, que transitavam no sentido Apucarana a Cambira, 5k após o Distrito do Pirapó. Segundo os bombeiros, a colisão foi traseira. Um dos veículos foi parar na canaleta, enquanto outro ficou parado no meio da pista, o que gerou preocupação dos socorristas, já que o local tem uma reta.

continua após publicidade

Os quatro ocupantes do Honda Civic foram encontrados fora do veículo. Eles foram atendidos pelos bombeiros e liberadas no local. No Citroën, que estava no canteiro central, o motorista e uma criança foram atendidos pelo Samu. Com ferimentos leves, eles foram encaminhados ao Hospital da Providência.

Siga o TNOnline no Google News