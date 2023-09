Acidente deixa homem de 46 anos ferido em Apucarana

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou um homem de 46 anos ferido na noite deste domingo (17) em Apucarana, no norte do Paraná. A colisão aconteceu por volta das 18h30, na Rua Thomaz Zambonini, esquina com a Rua Vicente Sanches, no Residencial Raposa I.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e compareceram no local para prestaram atendimento para a vítima, que era o condutor da motocicleta.

De acordo com os socorristas, o homem estava consciente e orientado, mas apresentava uma suspeita de fratura no tornozelo esquerdo. Por conta disso, após receber atendimento, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para realizar exames e receber atendimento médico.

