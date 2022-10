Acidente deixa duas pessoas feridas no Jardim Paraíso, em Apucarana

Da Redação

Um acidente envolvendo um veículo Peugeot e um Chevrolet Onix deixou duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira, 06, no Jardim Paraíso em Apucarana. Um dos carros subiu na calçada, quebrou o muro de uma residência e ficou pendurado no quintal.

O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Rafael Sorphile com São Salvador. Uma equipe do Serviço de atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para atendimento das vítimas. A passageira do Peugeot de 44 anos e o motorista do Onix, de 38 anos, sofreram escoriações e foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Militar (PM) foi acionada para confeccionar o boletim de ocorrências. As causas do acidente serão apuradas.

