Acidente deixa duas mulheres feridas em Apucarana

Um acidente entre moto e carro foi registrado no começo da tarde desta quarta-feira (11), por volta das 12h40 em Apucarana. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado para socorrer duas mulheres. A colisão aconteceu no começo da Avenida Brasil, esquina com Rua Deolindo Massambani.

O acidente envolveu um Astra, que ficou com a frente danificada. O motorista do carro, de 32 anos, contou que estava na rua e iria acessar a avenida quando aconteceu a batida. Ele disse que foi tudo muito rápido.

A condutora da moto, de 20 anos, sofreu diversos ferimentos, como trauma em joelho bilateral com suspeita de luxação e foi levada para o Hospital da Providência, já a moça, de 21 anos, que estava na garupa sofreu escoriações, ferimentos leves e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada e controlou o trânsito que ficou congestionado .