Acidente deixa duas motociclistas feridas em Apucarana; bombeiros foram acionados
Colisão entre motos ocorreu na manhã desta terça-feira, por volta das 9h15, no Jardim Diamantina
Duas motociclistas, de 39 e 45 anos, ficaram feridas e foram socorridas após se envolverem em uma colisão na Rua Piratininga, no Jardim Diamantina, nas proximidades do Centro da Juventude, em Apucarana (PR). O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas nesta manhã de terça-feira (16), por volta das 9h15.
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Segundo o Soldado Salgueiro, as duas mulheres foram encaminhadas ao Hospital da Providência. "A motociclista que fizemos a imobilização tem 45 anos. A principal lesão que ela apresentou foi uma algia na região da coxa", informou o bombeiro.
Segundo informações apuradas pela reportagem, as duas motocicletas transitavam no sentido ao centro de Apucarana. A batida teria ocorrido quando um dos veículos tentou realizar uma conversão.
A colisão envolveu uma Honda Biz e uma Honda Hornet. A equipe de trânsito da Prefeitura se deslocou ao local para controlar o tráfego de veículos durante o atendimento ao acidente.