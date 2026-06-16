Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
TRÂNSITO

Acidente deixa duas motociclistas feridas em Apucarana; bombeiros foram acionados

Colisão entre motos ocorreu na manhã desta terça-feira, por volta das 9h15, no Jardim Diamantina

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2026, 10:05:06 Editado em 16.06.2026, 10:04:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline


Duas motociclistas, de 39 e 45 anos, ficaram feridas e foram socorridas após se envolverem em uma colisão na Rua Piratininga, no Jardim Diamantina, nas proximidades do Centro da Juventude, em Apucarana (PR). O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas nesta manhã de terça-feira (16), por volta das 9h15.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Tombamento de carreta seguido de batida de moto deixa dois feridos em Califórnia

Segundo o Soldado Salgueiro, as duas mulheres foram encaminhadas ao Hospital da Providência. "A motociclista que fizemos a imobilização tem 45 anos. A principal lesão que ela apresentou foi uma algia na região da coxa", informou o bombeiro.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Acidente deixa duas motociclistas feridas em Apucarana; bombeiros foram acionados
AutorVítima foi imobilizada pelos bombeiros e encaminhada ao Providência - Foto: Lis Kato/TNOnline

Segundo informações apuradas pela reportagem, as duas motocicletas transitavam no sentido ao centro de Apucarana. A batida teria ocorrido quando um dos veículos tentou realizar uma conversão.

A colisão envolveu uma Honda Biz e uma Honda Hornet. A equipe de trânsito da Prefeitura se deslocou ao local para controlar o tráfego de veículos durante o atendimento ao acidente.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Acidente deixa duas motociclistas feridas em Apucarana; bombeiros foram acionados
AutorFoto: Lis Kato/TNonline
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de moto Apucarana colisão de veículos Corpo de Bombeiros motociclistas feridos Trânsito em Apucarana
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV