Acidente deixa duas motociclistas feridas em Apucarana; bombeiros foram acionados





Duas motociclistas, de 39 e 45 anos, ficaram feridas e foram socorridas após se envolverem em uma colisão na Rua Piratininga, no Jardim Diamantina, nas proximidades do Centro da Juventude, em Apucarana (PR). O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas nesta manhã de terça-feira (16), por volta das 9h15.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

-LEIA MAIS: Tombamento de carreta seguido de batida de moto deixa dois feridos em Califórnia

Segundo o Soldado Salgueiro, as duas mulheres foram encaminhadas ao Hospital da Providência. "A motociclista que fizemos a imobilização tem 45 anos. A principal lesão que ela apresentou foi uma algia na região da coxa", informou o bombeiro.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vítima foi imobilizada pelos bombeiros e encaminhada ao Providência - Foto: Lis Kato/TNOnline Vítima foi imobilizada pelos bombeiros e encaminhada ao Providência - Foto: Lis Kato/TNOnline

Segundo informações apuradas pela reportagem, as duas motocicletas transitavam no sentido ao centro de Apucarana. A batida teria ocorrido quando um dos veículos tentou realizar uma conversão.

A colisão envolveu uma Honda Biz e uma Honda Hornet. A equipe de trânsito da Prefeitura se deslocou ao local para controlar o tráfego de veículos durante o atendimento ao acidente.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE