Acidente deixa dois motociclistas feridos em Apucarana

Um acidente envolvendo duas motos deixou duas pessoas feridas em Apucarana (PR) na tarde desta terça-feira (19). As vítimas foram socorridas pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e encaminhadas para o Hospital da Providência com ferimentos leves.

O acidente ocorreu na Rua Gastão Vidigal, no centro. As duas motocicletas faziam o mesmo sentido. A Honda CG 160 Fan era pilotada por um rapaz de 21 anos, enquanto uma Honda Bis por uma mulher de 51.

Segundo informações apuradas no local, o rapaz foi fazer uma conversão à esquerda para acessar a Rua Clóvis da Fonseca, quando a mulher foi fazer uma ultrapassagem pela esquerda no mesmo momento.

Os dois motociclistas acabaram se enroscando e sofrendo uma queda. Os dois tiveram escoriações em membros inferiores e superiores. A motociclista reclamava de dores na coluna e será melhor avaliada no "Providência".

