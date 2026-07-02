Acidente deixa dois feridos no Contorno Norte em Apucarana

Um acidente envolvendo um VW Gol e um VW Polo Track deixou duas pessoas feridas na região do Contorno Norte, em Apucarana, nesta quinta-feira (3), nas proximidades do acesso ao Residencial Jardim Paris. A colisão foi registrada no trecho localizado nas proximidades da empresa Molas Fama, mobilizando equipes de socorro do Corpo de Bombeiros e da concessionária Motiva, que administra a rodovia.

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De acordo com as informações apuradas no local pelo TNOnline, a batida ocorreu no momento em que um Volkswagen Gol tentava sair do residencial para acessar a pista. O automóvel acabou se envolvendo em uma colisão com um Volkswagen Polo Track, que trafegava pelo contorno no sentido de Apucarana a Jandaia do Sul.

O Gol era conduzido por um homem de 50 anos, que não se feriu. A esposa dele, de 31 anos, estava no banco do passageiro e sofreu escoriações leves, queixando-se de dor no joelho e no braço direito. Consciente e orientada, ela recebeu os primeiros socorros da equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No Polo, que era dirigido por uma mulher, um passageiro de 35 anos também precisou de assistência médica e foi levado à UPA pela ambulância da concessionária Motiva com suspeita de fratura no punho.





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Acidente ocorreu no final da tarde desta quinta-feira - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline Acidente ocorreu no final da tarde desta quinta-feira - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline

A Polícia Militar (PM) foi acionada para a confecção do Boletim de Ocorrência. Um guincho da concessionária também foi acionado para realizar a remoção dos carros.

