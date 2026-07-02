Acidente deixa dois feridos no Contorno Norte em Apucarana
Veículo que saía de residencial foi atingido por outro carro que seguia sentido Jandaia do Sul
Um acidente envolvendo um VW Gol e um VW Polo Track deixou duas pessoas feridas na região do Contorno Norte, em Apucarana, nesta quinta-feira (3), nas proximidades do acesso ao Residencial Jardim Paris. A colisão foi registrada no trecho localizado nas proximidades da empresa Molas Fama, mobilizando equipes de socorro do Corpo de Bombeiros e da concessionária Motiva, que administra a rodovia.
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De acordo com as informações apuradas no local pelo TNOnline, a batida ocorreu no momento em que um Volkswagen Gol tentava sair do residencial para acessar a pista. O automóvel acabou se envolvendo em uma colisão com um Volkswagen Polo Track, que trafegava pelo contorno no sentido de Apucarana a Jandaia do Sul.
O Gol era conduzido por um homem de 50 anos, que não se feriu. A esposa dele, de 31 anos, estava no banco do passageiro e sofreu escoriações leves, queixando-se de dor no joelho e no braço direito. Consciente e orientada, ela recebeu os primeiros socorros da equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). No Polo, que era dirigido por uma mulher, um passageiro de 35 anos também precisou de assistência médica e foi levado à UPA pela ambulância da concessionária Motiva com suspeita de fratura no punho.
A Polícia Militar (PM) foi acionada para a confecção do Boletim de Ocorrência. Um guincho da concessionária também foi acionado para realizar a remoção dos carros.