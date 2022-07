Acidente deixa ciclista de 16 anos ferido em Apucarana

Da Redação

Um acidente deixou um ciclista de 16 anos ferido no início da tarde desta quarta-feira (6) na Rua João Luiz Orlando, no Jardim das Flores, em Apucarana. O condutor da bicicleta se envolveu em um acidente com um ônibus do transporte escolar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deslocou uma ambulância para o local por volta das 13h20. A vítima foi atendida, com ferimentos leves, e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo o Samu, o jovem sofreu escoriações nos braços.

A Rua João Luiz Orlando é uma via de interligação com as ruas Rosa Stábile e Tulipa, na região do Jardim das Flores. O acidente ocorreu próximo à junção das três vias.

Outro acidente

Um outro acidente envolveu nesta quarta-feira (6) um adolescente de 13 anos. Ele foi atropelado e precisou ser levado para o Hospital da Providência. O acidente aconteceu na Rua José Francisco Ferreira, na região do Bairro 28, ao lado do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo, em Apucarana. Os Bombeiros foram chamados por volta das 10h desta quarta-feira (6).

Conforme os socorristas, o garoto sofreu suspeita de fratura no pé, foi imobilizado e levado para o hospital. O estudante estava ao lado do colégio quando o acidente aconteceu.

