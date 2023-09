Acidente de trânsito envolve três veículos em Apucarana

Um mulher ficou ferida no acidente

Um acidente envolvendo um Ford Fusion, um Chevrolet Celta e um Peugeot. foi registrado no início da manhã desta sexta-feira (29). A batida aconteceu no cruzamento da Rua Desembargador Clotário Portugal, com a Rua São Jerônimo, em Apucarana.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado para atender a vítima, uma mulher de 43 anos. Ela sofreu ferimentos leves, e foi levada para a Unidade de Atendimento (UPA), para atendimento médico.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que também atendeu a ocorrência, a equipe e conteve um vazamento de combustível, e retirou a bateria de um dos carros para eliminar a chance de incêndio no local.

As causas do acidente serão apuradas. A Polícia Militar, esteve no local e registrou o boletim de acidente de trânsito.

