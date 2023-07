Acidente de trânsito deixa uma pessoa ferida em Apucarana

Uma pessoa ficou ferida em acidente de trânsito no início da noite deste sábado (15) na Estrada Sebastião Piassa, próximo ao pontilhão do Contorno Sul, em Apucarana. A colisão envolveu um Fiat/Uno e um Fiat/Siena.

Conforme informações colhidas no local, o motorista do veículo Uno teria perdido o controle do carro, invadindo a pista contrária e colidindo com o Siena.

No Siena, estavam uma mulher de 36 anos, grávida, mais um passageiro e duas crianças, que não se machucaram. Todos negaram atendimento médico.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e fez o atendimento do motorista do Uno, que foi retirado das ferragens e levado ao Hospital da Providência.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e registrou o boletim de acidente de trânsito. As causas da colisão serão apuradas.



