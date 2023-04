Acidente de trânsito deixa duas pessoas feridas em Apucarana

Da Redação

A colisão envolveu dois veículos

Um acidente de trânsito mobilizou uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na manhã deste sábado (8). De acordo com as informações dos socorristas, dois veículos, sendo um Honda Civic e um Ford EcoSport, colidiram por volta das 11h30, em um cruzamento entre a Avenida São João e a Rua Rio Grande do Sul, no Jardim Apucarana.

Ainda conforme a corporação, duas pessoas ficaram feridas na batida. Uma das vítimas do acidente é uma mulher grávida e, por conta disso, precisou ser levada para o Hospital da Providência para receber os devidos cuidados.

A outra pessoa ferida, por sua vez, recebeu atendimento no local.

Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente.

