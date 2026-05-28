Acidente de trânsito deixa dois jovens feridos na Avenida Minas Gerais

Um acidente de trânsito deixou um jovem de 19 anos e uma adolescente feridos na manhã desta quinta-feira (28), por volta das 7h, na Avenida Minas Gerais, nas proximidades do supermercado Econômico, em Apucarana (PR). A colisão, que envolveu uma motocicleta e um Ford Ka, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros.

-LEIA MAIS: Comarca de Apucarana fecha cadastro eleitoral com mais de 103 mil votantes aptos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo os bombeiros, as vítimas sofreram ferimentos considerados leves e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate).





Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline Foto: Beatriz Haidamak/TNOnline

De acordo com testemunhas, os dois veículos seguiam o mesmo sentido - para o centro do município - quando se envolveram na colisão. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e deve apurar as causas do acidente, que aconteceu durante forte neblina naquele trecho.