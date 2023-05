Acidente de trabalho em Apucarana provoca queimaduras em homem

Da Redação

Ocorrência chamou a atenção dos moradores do bairro

Um homem, de 42 anos, sofreu queimaduras graves em um acidente de trabalho, com um silk, na região do Núcleo João Paulo, em Apucarana, norte do Paraná. Uma equipe do Siate do Corpo de Bombeiros socorreu o ferido.

O trabalhador foi levado para o Hospital da Providência, com queimaduras de primeiro e segundo graus, na região do tórax, braços e rosto. A princípio, a válvula do botijão de uma das máquinas apresentou problemas e houve uma explosão.

"Recebemos a informação de que uma pessoa havia se ferido por uma explosão de gás GLP e tinha bastante queimaduras. Fomos ao local rapidamente e encontramos a vítima com ferimentos em tórax, membros superiores e cabeça, com queimaduras de primeiro e segundo graus, relativamente graves por ter atingido uma área extensa do corpo dessa pessoa. Havia preocupação em relação às vias aéreas da vítima, mas no momento do socorro, a pessoa estava respirando normalmente, com saturação adequada. Encaminhamos ao hospital e esperamos que a pessoa se reestabeleça", informou Sub. Martins do Corpo de Bombeiros.

Nenhum outro trabalhador ficou ferido.

Segundo os bombeiros, a própria vítima teria informado que um problema na válvula do botijão.

"Essa válvula geralmente pode ter alguma alteração por questões de temperatura. Acredito que tenha sido um problema no registro de controle de saída do gás, mas a preocupação no momento não era avaliar a causa e sim, dar prioridade ao atendimento da vítima", disse o bombeiro.

Assista:

Alerta

O Corpo de Bombeiros alerta para o cuidado necessário no manuseio deste tipo de material inflamável.

É bastante utilizado o gás de cozinha nessas empresas de silk, e é necessário bastante cuidado com esse tipo de manuseio, pelo fato de ser um produto altamente inflamável, e acidentes com gás, normalmente causam ferimentos e até morte nas situações mais graves", alertou Sub. Martins.

