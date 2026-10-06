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Acidente de moto deixa um morto e um ferido grave na saída para Curitiba em Apucarana

Ocorrência foi registrada nas imediações da Metalúrgia Mecol na noite desta terça-feira (06); saiba mais

Escrito por Da Redação
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Um motociclista morreu na noite desta terça-feira (06) após sofrer um grave acidente na Avenida Minas Gerais (trecho urbano da BR-376), em Apucarana (PR), próximo à empresa Mecol Metalúrgica. O condutor não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local. Um passageiro que estava na garupa sofreu ferimentos graves e foi socorrido por uma equipe de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital da Providência. Assista a entrevista acima com a socorrista do Samu, Melissa Paduan.

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A colisão ocorreu em uma nova rotatória instalada na rodovia, nas proximidades dos núcleos habitacionais Adriano Correia e Michel Soni. Os dois ocupantes trafegavam em uma motocicleta Honda CG Titan 150. Equipes do Samu, do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram mobilizadas para prestar atendimento à ocorrência e orientar o tráfego.


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Acidente de moto deixa um morto e um ferido grave na saída para Curitiba em Apucarana
AutorAcidente ocorreu na noite desta terça-feira (06) - Foto: Louan Brasileiro

Este foi o segundo acidente registrado no mesmo trecho em um intervalo de poucas horas. Durante o dia, um veículo Fiat Pulse perdeu o controle, colidiu contra a mureta de concreto e capotou no mesmo ponto da pista.

As identidades das vítimas ainda não foram confirmadas pelas autoridades. A área foi periciada e o corpo do motociclista foi recolhido pela Polícia Científica. As causas da colisão serão investigadas pelas autoridades policiais.

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