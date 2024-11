Acidente com três caminhões bloqueia BR-376 em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente envolvendo três caminhões deixou um motorista ferido, na tarde desta segunda-feira (28), em trecho da BR-376, no Distrito da Vila Reis, em Apucarana, norte do Paraná.

Conforme informações apuradas no local, o motorista ferido informou que dirigia um caminhão Mercedes-Benz carregado com tecido e seguia de Apucarana para Califórnia, quando se perdeu durante a curva, invadiu a contramão e colidiu contra um caminhão boiadeiro. Na sequência, uma carreta colidiu na traseira do Mercedes.

O motorista sofreu ferimentos moderados, suspeito de fratura na perna e contusões e escoriações, sendo encaminhado ao Hospital da Providência pela equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Acidente registrado na BR-376

A tripla colisão também mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, entretanto, os outros motoristas saíram ilesos. Por conta do acidente, a rodovia foi bloqueada e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) sinaliza o trecho. Motoristas que precisam passar pelo local têm a opção de desviar pelo Distrito da Vila Reis.



Assista ao vídeo:





A colisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (28) tnonline

