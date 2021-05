Acidente com quatro veículos é registrado em Apucarana

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um acidente envolvendo quatro carros foi registrado nesta terça-feira (18), na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, próximo a Comacal.

Segundo testemunhas, os veículos seguiam no sentido para o centro da cidade quando a batida aconteceu. Uma fila se formou no semáforo e, com o engarrafamento, um Saveiro colidiu na traseira de uma camioneta. Em seguida, um HB20 e um Onix bateram contra o Saveiro.

Apenas danos materiais foram causados. Ninguém ficou ferido.