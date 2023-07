Acidente com motos deixa duas mulheres feridas em Apucarana

Duas mulheres ficaram feridas após acidente de trânsito envolvendo motos no início da tarde desta terça-feira (25) em Apucarana (PR). A colisão foi registrada na Rua Fernando Pereira, no Núcleo Habitacional Marcos Freire.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Carro furtado é encontrado "depenado" em meio à cafezal em Apucarana

Ambulâncias do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam as vítimas.

continua após publicidade

As duas mulheres estavam conduzindo as motocicletas e acabaram colidindo. Uma das vítimas, de 37 anos, foi encaminhada pelo Samu ao Hospital da Providência com suspeita de fratura exposta na perna esquerda e fratura no membro superior esquerdo, além de escoriações na face e no antebraço.

A segunda vítima, de 28 anos, também foi levada ao Hospital da Providência pela ambulância do Siate. Ela apresentava ferimentos leves, com pequenas contusões e escoriações.

Siga o TNOnline no Google News