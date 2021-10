Acidente com dois caminhões deixa mecânico ferido na BR-369

Da Redação

Um mecânico, de 29 anos, ficou ferido em um acidente no início da tarde desta sexta-feira (8) na BR-369, em trecho próximo à entrada de Apucarana. A vítima estava trabalhando embaixo de um caminhão Fiat que apresentou problemas e estava acostamento, estacionado sentido Apucarana, quando o veículo foi atingido por um caminhão tanque com placas de Rio Branco do Sul.

Com o choque, o caminhão onde o mecânico trabalhava se moveu e um dos eixos atingiu o pé da vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o mecânico sofreu uma fratura exposta no pé e foi encaminhado ao Hospital da Providência.

O motorista do caminhão tanque, Valdenison de Moraes, de 26 anos, afirmou aos bombeiros que foi fechado por um outro caminhão e, ao jogar o veículo para o acostamento, acabou acertando o veículo que estava estacionado. O motorista não se feriu, mas a frente do caminhão ficou bastante danificada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para controlar o trânsito e apurar as causas do acidente.

