Acia vende estandes da Festoque nesta sexta-feira (3)

Após dois anos de interrupção devido a pandemia, a vigésima oitava edição da Festoque de Apucarana está confirmada para os dias 7 a 11 de setembro. O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana, Wanderlei Faganello, explica que a venda dos estandes, no entanto, acontece nesta sexta-feira (3 de junho), no auditório da Acia.

“Ela será dividida em dois momentos. No período da manhã, somente para lojistas que participaram de edições anteriores. Já a tarde, será aberto para novos expositores”, frisa Faganello.

Desta forma, no dia 3 de junho, das 8h30 às 11 horas, serão atendidos empresários que participaram das últimas Festoques e pretendem confirmar o mesmo espaço ou escolher outro. Já das 14 as 17 horas, a venda será para novos expositores. “E lembramos que os atendimentos para novos interessados serão feitos por ordem de chegada, e para tanto, serão distribuídas senhas a partir das 13horas”, esclarece Faganello.

A procura pelos estandes está sendo muito grande. “Temos muitas consultas de lojistas, inclusive da região. Porém, vale ressaltar que a Festoque é feita somente para as empresas associadas a ACIA. Esta tradição permanece há quase 30 anos. E em 2022 não será diferente”, ressalta Faganello.

Nesta sexta estarão sendo comercializados 60 estandes para lojistas, 20 para Praça de Alimentação e espaços para lojas de móveis. “Nossa expectativa é vender mais de 80% dos estandes nesta sexta-feira. Para isso, inovamos na forma de pagamento, que agora também pode ser feito em até 10 x no cartão de crédito. Quem não for, vai perder de vender muito, por que as pessoas estão ansiosas pela Festoque. Esperamos um público recorde para esta edição”, conclui Faganello.

Mais informações sobre a venda dos estandes da 28° Festoque pelo telefone 43 3162-4300.