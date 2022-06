ACIA sorteia R$ 10 mil do Dia dos Namorados; confira os ganhadores

Da Redação

Aconteceu nesta sexta-feira (17), o segundo sorteio da campanha Três Corações, edição Dia dos Namorados, que vai premiar ainda os consumidores que comprarem no mês de julho e no Dia dos Pais.



O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que ao todo, a campanha Três Corações irá sortear R$ 35.000.00 em vales compra. “Teremos uma edição especial no mês de julho de R$ 5 mil e mais R$ 10 mil no Dia dos Pais. Estamos felizes com o resultado até agora, pois o comércio de Apucarana vem de uma retomada pós pandemia”, frisa Faganelo.

Os 10 mil reais sorteados hoje, foram divididos entre 10 ganhadores, que receberão R$ 1.000.00 cada. “É uma premiação que contempla um grande número de pessoas e ainda faz com que o dinheiro do prêmio retorne para as lojas participantes”, destaca Faganello.

Acompanharam o sorteio de hoje o Diretores da ACIA, Claudio Nunes e Jian Papa.

A campanha Três Corações é uma realização da ACIA, SICOOB, Sivana e Câmara da Mulher Empreendedora.

GANHADORES - SORTEIO 17/06/2022

VALE-COMPRA DE R$ 1.000,00

1º Cupom

Nome: Neusa Maria Gilabel

Empresa: Farmácia Saúde

2º Cupom

Nome: Norma Rogéria Moreno Martins

Empresa: Cartola Men Store

3º Cupom

Nome: Rose Aparecida Pavani

Empresa: Lojas Marcato

4º Cupom

Nome: José Carlos Couto Moreira

Empresa: Farmácia Saúde

5º Cupom

Nome: Evellyn Auriemi

Empresa: Foto Nikkon

6º Cupom

Nome: Emiliane Aparecida Alves Guisso Patzer

Empresa: Toque Especial

7º Cupom

Nome: Maria de Lourdes Barbosa Montanini

Empresa: Todimo Materiais para Construção

8º Cupom

Nome: Cássia Cristina Lalli Hirano Barreto

Empresa: Casas Ajita

9º Cupom

Nome: Grasiele Cristina da Silva Teixeira

Empresa: Toque Especial

10º Cupom

Nome: Douglas Carlos da Silva

Empresa: Eletroluz Materiais Elétricos