ACIA sorteia R$ 10 mil do Dia das Mães; confira

Da Redação

Aconteceu nesta sexta-feira (13), o primeiro sorteio da campanha Três Corações, edição Dia das Mães, que vai premiar ainda os consumidores que comprarem no Dia dos Namorados, no mês de julho e no Dia dos Pais.

continua após publicidade .

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que ao todo, a campanha Três Corações irá sortear R$ 35.000.00 em vales compra. “Serão R$ 10 mil nas Mães, Namorados e Pais. E R$ 5 mil no mês de julho. Acreditamos que é uma forma de aquecer o comércio de Apucarana, que ainda vem de uma retomada pós pandemia”, frisa Faganelo.

Os 10 mil reais sorteados hoje, foram divididos entre 10 ganhadores, que receberão R$ 1.000.00 cada. “É uma premiação que contempla um grande número de pessoas e ainda faz que o dinheiro do prêmio retorne para as lojas participantes”, destaca Faganello.

continua após publicidade .

“Importante ressaltar a necessidade do preenchimento correto do cupom. São poucas informações, porém necessárias em atendendo ao regulamento da campanha”, alerta Faganello.

Acompanharam o sorteio de hoje o Vice-presidente da Industria, Jayme Leonel e a Vice-presidente do Comércio, Ainda Assunção.

A campanha Três Corações é uma realização da ACIA, SICOOB, Sivana e Camara da Mulher.

continua após publicidade .

GANHADOR - VALE-COMPRA DE R$ 1.000,00

1º Cupom

Nome: Deuzeli Dias Toledo

continua após publicidade .

Empresa: Léo Cosméticos Apucarana

2º Cupom

continua após publicidade .

Nome: Eliani Aparecida Dias Carrascozzo

Empresa: Farmácia Saúde

3º Cupom

continua após publicidade .

Nome: Alessandra dos Santos Souza

Empresa: Baterias Eletran

4º Cupom

continua após publicidade .

Nome: Paulo Cesar Barreto

Empresa: Lojas Marcato

continua após publicidade .

5º Cupom

Nome: Marcos Rogério

Empresa: Jolly

continua após publicidade .

6º Cupom

Nome: Grasiela Casanova

Empresa: Mercado Binelli

continua após publicidade .

7º Cupom

Nome: Carine Maria Senger

Empresa: Lojas Marcato

8º Cupom

Nome: Ana Lúcia Gonçalves Bonfin

Empresa: Calçados Aracalce

9º Cupom

Nome: Guiomar de Souza Lima

Empresa: Ponto Luz

10º Cupom

Nome: Jane Pascoal

Empresa: Léo Cosméticos Apucarana